Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сожалеет, что Дональд Трамп решил прекратить финансирование организации. Прямо сейчас ВОЗ подсчитывает потери и призывает остальные страны увеличить свои вложения в бюджет для борьбы с коронавирусом.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сожалеет, что Дональд Трамп решил прекратить финансирование организации. Прямо сейчас ВОЗ подсчитывает потери и призывает остальные страны увеличить свои вложения в бюджет для борьбы с коронавирусом.Также глава ВОЗ сообщил о конкретных мерах. По его словам, начались клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще свыше 70 находятся в разработке, сообщает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут финансировать ВОЗ, так как те, якобы, поздно предупредили мировое сообщество о серьезности нового коронавируса и занимали "прокитайскую позицию".А вот что касается конкретных мер. По словам главы ВОЗ