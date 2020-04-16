В Москве на две недели раньше срока зацвела береза, пыльца которой – один из самых сильных аллергенов. Тем временем врачи предупредили об опасности аллергии в период пандемии COVID-19.

В Москве на две недели раньше срока зацвела береза, пыльца которой – один из самых сильных аллергенов. Как сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, произошло это из-за аномально теплой погоды. Тем временем врачи предупредили об опасности аллергии в период пандемии COVID-19.Береза очень распространена в Москве. Чаще всего она встречается в Измайловском и Царицынском парках, а также в Сокольниках и парке Фили. Цветет она обычно в течение 20-25 дней, так что аллергикам в этот период надо быть особенно осторожными.Как отметил академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин, перед Москвой сейчас встала проблема – наслоение друг на друга двух легочных заболеваний."Мы пришли к весеннему периоду, и начинается взрыв поллиноза. Но поллиноз будет иметь приблизительно те же симптомы, что и коронавирус: насморк, боль в горле, затрудненное дыхание, некоторые будут температурить, – цитирует эксперта агентство городских новостей "Москва". – И сейчас пойдет наслоение весеннего поллиноза и текущего коронавируса".По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за минувшие сутки зафиксировано 1774 новых случая заболевания, всего в столице почти 14,8 тысячи заразившихся.