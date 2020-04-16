Два многократных чемпиона мира по автогонкам – британец Льюис Хэмилтон и немец Себастьян Феттель, - одновременно получили от своих команд предложения о продлении контрактов. Все бы ничего, но конюшни Mercedes и Ferrari торопят пилотов и дали им время до конца апреля.

Два многократных чемпиона мира по автогонкам – британец Льюис Хэмилтон и немец Себастьян Феттель, — одновременно получили от своих команд предложения о продлении контрактов. Все бы ничего, но "конюшни" Mercedes и Ferrari торопят пилотов и дали им время до конца апреля.К чему эта спешка, не очень понятно, тем более, что сезон-2020 так и не начался и, возможно, "зависнет" и даже будет отменен. Тем не менее, у шестикратного чемпиона мира Хэмилтона и четырехкратного Феттеля их соглашения заканчиваются в конце этого календарного года и их работодатели хотели бы заранее определиться со своим будущим.Хэмилтону, конечно, легче: Mercedes предложил действующему обладателю главного трофея "Формулы-1" двухлетний контракт и, судя по сообщениям инсайдеров, зарплату темнокожему британцу оставили прежней. А вот Феттелю надо решить сложную дилемму: итальянская "Скудерия" предложила немцу однолетний договор с существенным понижением выплат. Правда, при этом Ferrari готова увеличить срок контракта до двух лет.Чемпионы мира в командном зачете из Mercedes не проявляли заметного интереса к другим пилотам, так что единственное неудобство для британца заключается в том, что у него реально не слишком много времени на раздумья.А вот у "красных жеребцов из Маранелло" есть две реальные альтернативы Феттелю – австралиец Даниэль Риккардо и испанец Карлос Сайнс-младший. И, как сообщает Спортбокс.Ru, оба они уже ведут переговоры со своими командами Renault и McLaren о продлении контрактов, поэтому ждать слишком долго предложения от Ferrari им не с руки.Но значит ли это, что Феттель "взбрыкнет" и откажется от заметно уменьшившегося контракта со "Скудерией"? Скорее всего, нет, поскольку выбор у немца не слишком большой: вряд ли какая-то из команд "второго ряда" даст ему контракт, которые будет выгоднее предложения ферраристов.