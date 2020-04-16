Сотрудники Барнаульского зоопарка начали публиковать в социальных сетях минутные видео с любопытными фактами о своих питомцах. В период самоизоляции их по достоинству оценили как взрослые, так и дети.

Сотрудники Барнаульского зоопарка начали публиковать в социальных сетях минутные видео с любопытными фактами о своих питомцах. В период самоизоляции их по достоинству оценили как взрослые, так и дети. Особенность роликов в том, что в них уделено особое внимание взаимоотношениям животных. Как и у людей, они бывают крайне непростыми, передает ГТРК "Алтай"."Биологические данные, о которых рассказывается на уроках зоологии, стали уже привычными. Но мы публикуем интересные факты, касающиеся взаимоотношений между нашими животными. Недавно мы наблюдали, как львица буквально била по морде льва, чтобы тот не приближался к детям. То есть, это самая настоящая семья, где мать занимает верховное положение, матриархат. Разумеется, у каждого зверя есть свои индивидуальные особенности. Обо всем этом мы и стараемся рассказать", — говорит директор зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.На странице зоопарка уже опубликованы видеоролики, посвященные кайману и игуанам. В будущем планируются во всей красе представить семейство кошачьих. Записи будут появляться еженедельно.