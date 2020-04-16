Мужчины обвиняются в совершении краж из квартиры и домовладения на территории района.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовных дел в отношении 31- и 32-летнего местных жителей. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в январе текущего года у обвиняемых возник умысел, направленный на хищение чужого имущества. Фигуранты беспрепятственно проникли в одну из квартир в Гусь-Хрустальном районе, в которой спал хозяин. Услышав шум, мужчина проснулся и обнаружил в жилище односельчанина. Пока тот отвлекал хозяина квартиры расспросами, другой мужчина похитил продукты питания и мобильный телефон. После чего злоумышленники скрылись с места совершения преступления.На следующий день после совершения кражи, фигуранты решили продолжить свою противоправную деятельность. Проходя мимо одного из домов, обратили внимание на отсутствие света в окнах и сделали вывод, что хозяев нет. Дождавшись момента, когда за ними не будут наблюдать, злоумышленники взломали запорное устройство на входной двери и проникли в дом. Похитив предметы быта и электрические инструменты, обвиняемые скрылись.Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 20 тысяч рублей.Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе проведения оперативных мероприятий. Свою вину в содеянном мужчины признали.Часть похищенного имущества была изъята и возвращена владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.