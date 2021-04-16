В 2021 году ветеранской организации исполняется 30 лет. В УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате.

Дорогие ветераны!От имени руководства, коллегии и Совета ветеранов Управления МВД России по Владимирской области сердечно поздравляем вас с Днем ветеранов органов внутренних дел Росийской Федерации!Выражаем искреннюю признательность за многолетний добросовестный труд на благо государства и общества, а также за верность служебному долгу.Для многих поколений молодых сотрудников органов внутренних дел, всех, кто несет или готовится принять на себя ответственность за обеспечение законности и правопорядка вы являетесь достойным примером для подражания.Оставаясь всегда в строю, вы принимаете активное участие в деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка.Желаем вам и дальше не стареть душой, оставаться здоровыми, счастливыми. Пусть с вами рядом всегда находятся родные и близкие люди, которые любят вас и берегут, а ваш дом хранит тепло и уют.Благополучия вам, жизненной энергии и долгих лет жизни!Начальник УМВД Россиипо Владимирской областигенерал-майор полицииВ.П. КукушкинПредседатель Совета ветерановВладимирской областиполковник милиции в запасеБ.Г. Пелевин***В преддверии Дня ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику. В зале собрались те, кто когда-то стоял страже закона и порядка, а сегодня носит гордое звание ветерана органов внутренних дел. Действующие сотрудники разных служб полиции тепло встретили своих предшественников, многие из которых, отправившись на заслуженный отдых, продолжают принимать активное участие в жизни подразделений, где в своё время служили.С праздником ветеранов поздравил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин. Василий Петрович выразил благодарность и отметил неоценимый вклад ветеранов в дело защиты правопорядка.Со словами поздравлений в адрес присутствующих обратился председатель совета ветеранов Владимирской области полковник милиции в запасе Борис Пелевин, отметивший, что ветеранской организации в текущем году исполняется 30 лет. На протяжении всего этого времени ветераны стараются активно помогать действующим сотрудникам. В ряде районом актив организации регулярно принимает участие в различных профилактических мероприятиях, ведет патриотическую работу с подрастающим поколением и пропагандирует здоровый образ жизни.В ходе встречи многим из тех, кто, оставив службу, продолжает вести активную общественную жизнь, руководством УМВД России по Владимирской области и Советом ветеранов была объявлена благодарность, а также вручены почетные грамоты и медали.***Полковник милиции в запасе Александр Иванович Самсонов (Камешковский район): «Служба и дружба – это на всю жизнь!»Александр Иванович Самсонов посвятил службе в МВД в общей сложности 34 года.За всю историю Камешковской милиции он находился на руководящем посту дольше других начальников - 14 лет. Руководить РОВД ему пришлось в один из самых сложных периодов в жизни страны - в конце 90-х и в двухтысячные.Александр Иванович уроженец Гусь-Хрустального района. Окончил Муромцевский лесотехнический техникум. После армии знакомые стали приглашать его на работу в милицию и молодой человек согласился. Свою службу он начинал во Владимире, в 1980 году, в патрульно-постовой службе. Взвод, где служил Александр Иванович, считался взводом немедленного реагирования (позже он был переименовали в ОМОН).- Как в те времена работалось? Расслабляться точно не приходилось! Занимались охраной общественного порядка во Владимире, ездили по командировкам в так называемый "бермудский треугольник": Александров - Ковров - Гусь-Хрустальный, там, где преступность всегда была выше, чем в других населенных пунктах региона, - вспоминает Александр Иванович.Хорошо запомнилась Александру Ивановичу одна история, случившаяся в областном центре.В Октябрьском районе Владимира в организациях из сейфов была совершена серия краж, скопилось аж 12 нераскрытых дел. Поэтому взвод, где он служил, направили "в гражданском" для постоянного патрулирований района. На третьи сутки ночью Александр Иванович с товарищем был в патруле у одной организации, находящейся немного в стороне от оживленных улиц района.- Идем и видим, что в одной из контор открыто окно наверху. Ну, мы молодые, неопытные, взяли, да и крикнули: "Эй, кто там?" Один высунулся, увидел нас - прыг в окно, через забор перескочил и побежал. Как раз там было светлое место и я успел разглядеть, что вор маленького роста, в красной рубашке. Понял, что догнать самим не получится, далеко убежал. Передали другому посту, и они его взяли уже с награбленными деньгами. А второй выпрыгнул из окна и сломал ногу, его тоже схватили, - рассказывает Александр Иванович.Оказалось, грабителями были два подростка из детдома. Общались они только между собой и оперативникам было сложно выйти на их след. За задержание преступников Алексею Ивановичу и его товарищам выдали премии.Во Владимире Александр Самсонов отработал три года, а в 1983 году поступил в Чебоксарскую среднюю школу милиции. Через два года после окончания его направили в г. Камешково по распределению. В октябре он получил должность оперуполномоченного по делам несовершеннолетних, затем стал старшим оперуполномоченным, а через какое-то время - начальником уголовного розыска и затем начальником криминальной милиции. В 1997 году его назначили начальником Камешковского РОВД.В подчинении у Самсонова находились 230 человек. За время его руководства, несмотря на сложный период, было достроено здание отделения РОВД, а также построено здание ГИБДД. По показателям и раскрываемости преступлений отделение практически всегда находилось в первой пятерке.- Было тяжело, - признается Александр Иванович. - Но когда происходило серьезное преступление, например, убийство, над раскрытием работали практически всем отделением совместно с прокуратурой. Поэтому и положительный результат был. Одно время у нас из 14 убийств не было ни одного "глухаря", - вспоминает Александр Иванович.Александр Самсонов, как начальник, всегда выезжал на резонансные преступления сам - в любое время суток, в любую погоду. Он уверен, что самая кропотливая работа - раскрытие тяжких преступлений и разбойных нападений. Одно из них произошло как-то на трассе. Поступило сообщение, что ограбили машину, людей связали, похитили большую сумму денег. Милиционеры работали в этот день до двух часов ночи и выяснили, что сами "пострадавшие" и оказались ворами. В итоге они сознались и "похищенные деньги" вернули…Во время работы Александра Самсонова случалось много интересных историй. "Все уже не упомнишь, и не расскажешь", - говорит ветеран. Только в Камешковском РОВД он отработал 26 лет, звание полковника получил досрочно.Александр Иванович имеет государственную медаль "За отличие в охране общественного порядка", множество ведомственных наград и благодарностей. На заслуженный отдых он вышел в звании полковника в 2011 году. Но сидеть дома Александру Ивановичу не по характеру. Зимой он постоянно ездит на лыжах, не забрасывает спорт, летом вовсю занимается приусадебным участком и домашним хозяйством. А еще он до сих пор поддерживает теплые отношения со своими товарищами по службе, часто созванивается с ними и всегда готов прийти им на помощь - потому что дружба, как и служба - на всю жизнь.***В настоящее время в ветеранской организации Отделения МВД России по Киржачскому району состоит 180 человек. Уйдя на заслуженный отдых, они не сидят, сложа руки, а продолжают активно взаимодействовать с родным Отделом. А председатель совета ветеранов Отд МВД России по Киржачскому району Наталья Александровна Апполонова, продолжает нести службу в качестве вольнонаемного сотрудника, подавая достойный пример членам ветеранской организации своей активной жизненной позицией. Наталья Александровна, имея за плечами более тридцати лет стажа работы, после выхода на пенсию не смогла расстаться с любимой работой и в настоящее время является инспектором по кадрам в группе по работе с личным составом.Ветеран умело применяет в служебной деятельности свой жизненный и рабочий опыт. Успевшая много повидать за время своей службы, она находит выход из любых сложных рабочих ситуаций, ведет активную патриотическую и пропагандистскую деятельность, занимается организацией досуговой деятельности детей сотрудников Отдела, в том числе организует, ставшие уже традиционными поездки на культурно-массовые мероприятия.Деятельная, никогда не унывающая Наталья Александровну является примером для молодых сотрудников.Руководство и личный состав Отд МВД России по Киржачскому району от всего сердца поздравляет Наталью Александровну и всех ветеранов органов внутренних дел с праздником!***Борис Петрович Куприянов ушел на заслуженный отдых в 2011 году в звании полковника милиции. Служебный путь связан с ОМВД России по Собинскому району. За время работы в органах внутренних дел было много всего, но один из случаев ветеран помнит до сих пор.- В 1983 г. к нам в милицию обратился мужчина, рассказавший, что в течение нескольких дней не может найти отца. К телефону тот не подходил и дома его не было. Сын обзвонил все больницы и морги, но все было тщетно. Стали по крупицам собирать информацию, оказалось, что у мужчины был конфликт с соседом. Дом соседа обыскали, даже полы вскрыли, но пропавшего или его следы не нашли, а когда вышли во двор, случайно обнаружили кровь на двери сарая. Впоследствии внутри сарая в яме нашли тело отца заявителя, которого убил обидевшийся на него сосед, - впоминает ветеран.