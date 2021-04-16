Арбитражный суд Волго-Вятского округа принял решение по тянущемуся с 2019 года спору с областными властями.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа принял решение по тянущемуся с 2019 года спору с областными властями.В итоге, областная администрация не будет компенсировать муниципалитету затраты на оплату труда нянечек в детских садах Владимира.Напомним, что ранее региональный арбитражный суд с департамента образования.Дело в том, что в последние несколько лет повара и младший персонал в детских садах получали зарплату из муниципальной казны. Ежегодно, по оценкам депутатов горсовета, на это уходило примерно 150 миллионов рублей. Администрация Владимира хотела, чтобы, как и положено по федеральному закону, эту статью расходов взяла на себя Владимирская область. Нынешняя администрация области заявила, что субсидии на оплату труда младшего персонала в детсадах заложены в областной бюджет на 2020-2022 годы.Тем не менее, Арбитражный суд трижды принял решение не в пользу мэрии Владимира.