Вооруженные силы Украины обстреляли артиллерией Иверский монастырь, который располагается в окрестностях Донецкого аэропорта в Донецкой народной республике, передает . Сообщается, что ..

Вооруженные силы Украины обстреляли артиллерией Иверский монастырь, который располагается в окрестностях Донецкого аэропорта в Донецкой народной республике, передает "". Сообщается, что удар пришелся непосредственно по монастырскому комплексу, однако к каким именно последствиям привели попадания снарядов пока устанавливается.