В 2021 году продолжится реновация парка Добросельский.

С 26 апреля по 30 мая жители Владимирской области смогут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для их благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосовать можно будет как через портал Госуслуг, так и через мобильный телефон, заполнив регистрационную форму.В 2019 году владимирцы проголосовали за реновацию парка «Добросельский», которая началась в 2020 году.Масштабная реконструкция главного общественного пространства продолжится и в этом году. Планируется, в частности, завершить строительство кольцевой велодорожки по всему периметру парка, открыть большой скейт-парк, полностью обустроить центральную аллею и все входные группы. Кроме того, предстоит большая работа на сетях водоснабжения, канализации, ливневой канализации, силовых сетях для пунктов проката и общественного питания, административно-бытовых и технических зданий, а также по организации современной системы видеонаблюдения. Сообщили в .