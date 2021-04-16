До 7 мая проект объединённых зон охраны объектов культурного наследия в центральной части Владимира планируется направить на рассмотрение Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ.

До 7 мая проект объединённых зон охраны объектов культурного наследия в центральной части Владимира планируется направить на рассмотрение Федерального научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ.Напомним, проблемный объект во Владимире был построен с превышением этажности, из-за чего люди с 2018 года не могут переехать в купленные квартиры. Микрорайон относится к охраняемой зоне «Исторический центр города Владимира», где нельзя строить дома выше 21 метра (с локальными повышениями до 24 метров). А высота дома № 19 на ул. Центральная – 32 метра. Словом, застройщик возвел дом в Коммунаре и . Третий год дольщики вынуждены зимовать не в своих квартирах. .По результатам ряда совещаний разного уровня определён наиболее оптимальный способ решения проблемы – утвердить проект объединённых зон охраны объектов культурного наследия. Разработан соответствующий план мероприятий со сроком , сообщила пресс-служба обладминистрации.Власти заявляют, что согласно проекту объединённых зон охраны объектов культурного наследия в центральной части города Владимира регламенты по высотности остаются без изменений, на некоторых участках – ужесточены. Повышение высотности предполагается только на отдельных локальных участках на границах бывших зон охраны: в микрорайоне Коммунар, на перекрестке улиц Мира и Горького, на участке по ул. Никитская (выезд на Лыбедскую магистраль в сторону Октябрьского проспекта), на стадионе «Торпедо».В настоящее время проект объединённых зон охраны находится на завершающей стадии подготовки научно-производственной фирмой «Тектоника».