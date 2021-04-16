В должности директора Николай Костылев проработал чуть более двух месяцев.

Директор департамента молодёжной политики Николай Костылёв освобождён от занимаемой должности. Распоряжение об увольнении уже подписано главой региона Владимиром Сипягиным.Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.Исполнять обязанности руководителя ведомства будет Светлана Жирова.На посту главного по делам молодёжи Николай Костылев около двух месяцев. За это время он запомнился историей с НКО из Дома молодёжи, а также крупных проектов.