Первая точка- парк Победы. Еще несколько лет назад на этом месте была заброшенная территория, но теперь здесь современный парк с велодорожками, спортивными площадками, прогулочными

Первая точка- парк Победы. Еще несколько лет назад на этом месте была заброшенная территория, но теперь здесь современный парк с велодорожками, спортивными площадками, прогулочными тропинками и клумбами. А в планах – новые кафетерии и обновленная арка. Алексей Говырин подчеркнул, что особенностью Юрьев-Польского является планомерное благоустройство. Во внимание берутся сразу все аспекты. Алексей Говырин, депутат ЗакСобрания