Долг АО «Армагус» за электроэнергию составляет 21,5 млн рублей.

По заявлению «Энергосбыт Волга» руководитель АО «Армагус» (г. Гусь-Хрустальный) трижды привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 9.22 КОАП РФ. Представители предприятия неоднократно отказывали в доступе сотрудникам ООО «ЭСВ» к принадлежащим потребителю энергоустановкам для введения ограничения режима потребления в связи с наличием задолженности за электрическую энергию. Решением мирового судьи г. Гусь-Хрустальный в отношении генерального директора АО «Армагус» назначено наказание в виде штрафов в совокупном размере 30 000 рублей.Долг АО «Армагус» перед «Энергосбыт Волга» за потреблённую электроэнергию по состоянию на 15 апреля составляет 21,5 млн рублей. В начале года в отношении предприятия введена процедура наблюдения. В настоящее время в Арбитражном суде Владимирской области рассматривается заявление «Энергосбыт Волга» о принудительном введении ограничительных мер с привлечением судебных приставов.«Энергосбыт Волга» напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения .