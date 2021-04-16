Секретарь Генсовета партии Единая Россия Андрей Турчак совершил рабочую поездку в Нижний Новгород. Во время знакомства с проектом комплексного развития местной агломерации политик сделал заявление.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак совершил рабочую поездку в Нижний Новгород. Во время знакомства с проектом комплексного развития местной агломерации политик сделал заявление.Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" составит программу развития инфраструктурных проектов и обеспечит ее необходимыми ресурсами: например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. К этому процессу подключатся губернаторы субъектов РФ, отметил секретарь Генсовета партии.По словам политика, "Единая Россия" намерена обратится к Владимиру Путину с предложением поддержать такие проекты. Турчак считает, что они стимулируют экономический рост в регионах страны, помогают осваивать новые территории, переселять людей.Говоря о развитии южной зоны нижегородской агломерации, Турчак подчеркнул, что регионы не могут самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. По мнению политика, области нужна федеральная помощь."Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство", – заключил секретарь Генсовета партии.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посчитал, что потраченные на реализацию проекта средства могут вернуться в регион за счет налогов в течение 30 лет. Также глава региона сообщил, что в настоящий момент выставлен на обсуждение вопрос бюджетного инфраструктурного кредита.