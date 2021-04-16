На балансе «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов.

Специалисты «Владимирводоканала» приступили к подготовке городских фонтанов к запуску. Ежегодно перед расконсервацией гидротехнических сооружений на них проводится целый комплекс ремонтно-профилактических работ. Проверяется состояние насосного оборудования, запорной арматуры, изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Кроме этого, выполняется обустройство прилегающей территории. К этой работе ежедневно привлекается более 10 специалистов.Напомним, что всего на балансе «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов: в сквере «Липки», в Молодежном сквере, у д. № 1 по ул. Луначарского, у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»), на спуске к стадиону «Торпедо», у д. №4 по ул. Никитской, на площади у Дома культуры молодёжи, на Вокзальном спуске, у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд), в Центральном городском парке культуры и отдыха, в Патриарших садах.Кроме того, на обслуживании муниципального «Владимирводоканала» находится цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.