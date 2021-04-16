На сайте интернет-магазина gazg.ru есть большой выбор газовых генераторов. Здесь можно приобрести качественные и долговечные модели от производителя Generac.

Газовые генераторы представляют собой отличное решение для выработки электричества для дома. Это оборудование функционирует посредством двигателя внутреннего сгорания. Оно может работать на различных видах газа. Установленный в конструкцию ротор приводит в движение мотор, который и начинает производить электрическую энергию. Подобные агрегаты выпускаются различными фирмами. Газовый генератор Generac 7232 является одной из популярных у потребителей моделей. Такое устройство отличается низким расходом топлива и высокой производительностью. Оно способно обеспечивать электроэнергией любое жилое помещение в течение продолжительного времени.

Газогенераторы обычно используются не в качестве основного источника электричества. Их применяют только для резервных случаев, когда основная линия отключается из-за непогоды, порывов либо других причин. Оборудование может легко функционировать как на сжиженном топливе, так и на природном, которое подается из труб. Однако в любом случае подобные агрегаты нуждаются в монтаже вне здания. Их обычно монтируют в таких местах, куда не попадает влага. Можно установить оборудование и на открытом пространстве, но его потребуется дополнительно защитить от дождя и других осадков. Для этого можно создать для устройства специальный навес, а также поставить его на небольшой фундамент.

Современный газовый генератор может иметь различную мощность. От нее зависит, сколько приборов можно будет одновременно запитать от установки. Существуют модели оборудования, которые имеют мощность от 2 до 500 кВт. При выборе прибора необходимо рассчитать, сколько приборов потребуется подключать к нему. Чтобы обеспечить достаточный резерв мощности, необходимо сложить требования всех устройств, а затем прибавить к ним 20-30%. Этого вполне хватит для обеспечения электричеством здания на нужное время.

Надежные газовый генераторы Generac обеспечиваются и современными системами охлаждения. Ведь во время функционирования оборудование может сильно нагреваться. Тип охлаждающей системы у каждой модели может отличаться. Существуют изделия, оснащенные как воздушным, так и водяным агрегатом, предназначенным для охлаждения прибора. Первое обычно устанавливается в небольших приборах, у которых производительность находится на низком уровне. Водяное же охлаждение сможет справиться и с высокопроизводительными устройствами, которые нуждаются в более усиленной системе для бесперебойной работы.