Новый многофункциональный культурный центр на колёсах будет обслуживать 12 населённых пунктов, в которых проживает 1,5 тысячи человек.

В Гусь-Хрустальный район прибыл новый автоклуб за 5,6 млн рублей. Новый многофункциональный культурный центр на колёсах будет обслуживать 12 населённых пунктов, в которых проживает 1,5 тысячи человек.Работники культуры смогут проводить: дни деревни, посёлка, села, познавательные, развлекательные, игровые программы для детей, полезные встречи с представителями социальных служб, концертные программы и тематические мероприятия к праздникам.«С появлением автоклуба увеличивается количество проводимых культурно-массовых мероприятий. Артисты могут радовать своим творчеством тружеников села, жителей, у которых раньше просто не было возможности присутствовать на «живых» концертах и программах», − подчеркнула директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Напомним, что аналогичные авто уже поступили в и районы. До конца апреля многофункциональный культурный центр и в Ковровский район.