К тушению пламени привлекали вертолет Ми-8 МЧС России.

В деревне Першково Гусь-Хрустального района из-за пала сухой травы выгорело 13 строений. Об этом ТАСС сообщил замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.Он отметил, что пострадавших в результате ЧП нет.Ранее мы об 11 сооружениях пострадавших от пожара. Среди них были сарай, четыре жилых дома и шесть садовых.К тушению пламени вертолет Ми-8 МЧС России.Добавим, что на месте пожара губернатор Владимирской области Владимир Сипягин с погорельцами. Глава региона дал поручение оперативно перечислить пострадавшим всех положенных выплат и оказать всевозможную помощь.Также вчера, 15 апреля, стало известно, что с 16 апреля в регионе особый противопожарный режим.