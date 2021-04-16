В связи с этим Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Владимира решила:

В связи с этим "Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Владимира" решила:- Руководству ООО «АДМ» предписано обеспечить неукоснительное исполнение подписанных контрактов на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам на городских автобусных маршрутах муниципального образования городской округ Владимир.- 17 апреля, не позднее 15.00, ООО «АДМ» обязано предоставить в администрацию города Владимира отчет о принятых мерах по стабилизации ситуации на предприятии и выполнении заключенных контрактов.- Управлению по экономической безопасности и борьбе с коррупцией и правовому управлению администрации города Владимира поручено направить обращения в прокуратуру и другие надзорные органы о попытке нарушения обществом с ограниченной ответственностью «АДМ» законодательства, несоблюдения договорных обязательств и созданию условий для дестабилизации транспортного обслуживания жителей города Владимира.Пресс-служба горадминистрации напомнила, что в соответствии с условиями муниципальных контрактов, ООО «АДМ» обязано ежедневно выпускать на 15 общественных маршрутов города Владимира 100 автобусов. В случае невозможности исполнения взятых на себя обязательств, перевозчик обязан уведомить городские власти о намерении расторгнуть контракт не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения.Также отмечается, что муниципальное транспортное предприятие АО «Владимирпассажиртранс» готово трудоустроить профессиональные экипажи и технических сотрудников ООО «АДМ», с гарантией полного социального пакета и своевременной выплаты заработной платы.