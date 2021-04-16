Город плохих дорог. В Коврове большая часть дорог не соответствует нормам. Ждать ли горожанам улучшения ситуации?

Город плохих дорог. В Коврове большая часть дорог не соответствует нормам. Ждать ли горожанам улучшения ситуации?- Вот наша знаменитая лужа ...она же пруд для уточек.На эту лужу на улице Летней в Коврове утки прилетают уже пятый год. Видимо , принимая за озеро. Это видео - недельной давности. Сейчас лужа подсохла , но по-прежнему опасна. Местный житель Юрий Сизов решил показать, что ямы могут удивить не только глубиной.-- Вот смотрите. Вот и вот. Это не специально рассыпали. Это такие дороги у нас в Коврове.Кстати , улица Летняя - не на задворках, она параллельна центральной. И в рейтинге плохих дорог в Коврове - далеко не единственная. В промышленном городе и ямы - в промышленных масштабах. Водители рассказывают - если на тебя едут со встречной полосы, то это не пьяный беспредел, а единственная возможность проехать.Юрий Сизов, житель Коврова:- Это просто ужас! Мы живем не в Коврове, втором по величине городе Владимирской области, а недоразумение какое-то. Я не понимаю, а как власти ездят по таким вот дорогам?Справедливости ради водители отмечают, что с ямами борются, засыпают щебнем. Но тут непонятно , то лучше - пробить колесо в яме или разбить стекло камнем , летящим из-под другой машины.Сергей Цветков, житель Коврова:- Где-то чё-то подчистили, где-то что-то подсыпали. В основном сыпят щебёнку - страдают машины. Разбитые стёкла, разбитые двери. Я в прошлом году попал, пробил два колеса и в итоге ничего не добился.Мастер -класс по ремонту дорог решил показать житель Коврова. "Заделал яму у Ковровской технологической академии" и выложил видео в сеть. По лайку за кирпич, написали восторженные пользователи.Ставят дизлайки чиновникам Коврова и активисты ОНФ. В городе воинской славы они - вновь с очередным рейдом. Обещают следить за ремонтом, технологией укладки, и восстановлением дорожного полотна по гарантии. Финальную проверку собираются сделать в июле этого года.Игорь Шубников, координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог»:- Здесь однозначно город Воинской славы нужно приводить его в нормальное состояние, чтобы не стыдно его было показывать многочисленным гостям, которые приезжают сюда.Все упирается в деньги, оправдываются власти. И с облегчением заявляют - в этом году ситуация должна измениться в лучшую сторону. Средства пришли из областного бюджета на условиях софинансирования с городом. Дополнительно из экономии еще 40 миллионов пойдут на дорожные работы. Работы уже начались.Ольга Цыганкова, и.о. замначальника управления ЖКХ Коврова:- Нам выделили в этом году 117 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году нам выделили всего 20 миллионов. То есть мы просим, пишем, просим о выделение дополнительных средств от области.Всего в городе оружейников - более 250 километров дорог. Чтобы восстановить их до нормативного состояния, в течении 6 лет нужно выделять не менее 350 миллионов рублей ежегодно.Константин Миронов, Илья Хлудов "Вести-Владимир"