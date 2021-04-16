Употребив спиртное, мужчина угнал автомобиль и пытался скрыться от сотрудников полиции.

Вечером 4 апреля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что по улицам районного центра движется автомобиль «ВАЗ 2112», водитель которого может находиться в нетрезвом состоянии. Информация была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.Менее чем через час сотрудники ГИБДД обнаружили указанный автомобиль и при помощи сигнального голосового устройства потребовали от водителя остановиться. Автолюбитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться.В ходе преследования водитель был задержан.При проверке инспекторы установили, что находившийся за рулем 33-летний местный житель не имеет права управления транспортом и сел за руль, употребив спиртное. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а автомобиль, на котором он передвигался, ему не принадлежит.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что задержанный тайком от друга взял ключи от авто и отправился кататься.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Кроме этого, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.12.25, ч.2 ст. 12.7, ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ.