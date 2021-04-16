Злоумышленник, используя поддельную доверенность, попытался перевести денежные средства в размере более 26 миллионов рублей со счета умершего гражданина на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 31-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.Установлено, что злоумышленник пришел в офис банка, предъявил нотариальную доверенность, которая, как выяснилось позже, была поддельной, и попытался перевести денежные средства в размере более 26 миллионов рублей со счета умершего гражданина на свой счет. Сотрудники организации, усомнившись в подлинности представленного документа, обратились в полицию. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого на месте.Следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские продолжают мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также предполагаемых соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93