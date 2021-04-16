Николай Костылёв установил своеобразный рекорд – так быстро команду Сипягина еще никто не покидал. В Белом доме с момента официального назначения он проработал всего 2 месяца. С 16 апреля

Николай Костылёв установил своеобразный рекорд – так быстро команду Сипягина еще никто не покидал. В Белом доме с момента официального назначения он проработал всего 2 месяца. С 16 апреля Николай Костылёв освобожден от должности руководителя департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области. Как сообщает пресс-служба Белого дома, служебный контракт с Костылёвым расторгнут по соглашению