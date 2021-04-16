С 16 апреля Николай Костылёв освобожден от должности руководителя департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области. Как сообщает пресс-служба Белого дома,

С 16 апреля Николай Костылёв освобожден от должности руководителя департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области. Как сообщает пресс-служба Белого дома, служебный контракт с Костылёвым расторгнут по соглашению сторон. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сипягин. До назначения нового директора руководить департаментом будет председатель комитета по молодежной политике обладминистрации Светлана Жирова.