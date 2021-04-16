Установка монумента осуществляется на внебюджетные деньги, сумма работ составляет 365 тысяч рублей

В преддверии дня Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф в Петушках начали установку памятника петушинцам - ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии. Он будет находиться на улице Чкалова 10. Работы также предполагают озеленение территории и установку видеонаблюдения. Сообщили в пресс-службе районной администрации.Установка монумента осуществляется на внебюджетные деньги, сумма работ составляет 365 тысяч рублей. Администрация района выражает благодарность предпринимателям за оказанную финансовую помощь в реализации проекта, а также за инициативу и неравнодушие в работе по подготовке и установке памятника председателю районного отделения общества Союз «Чернобыль» Александру Суворову и заведующей городским краеведческим музеем Ольге Шуваевой.