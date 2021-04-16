Гаджет, похищенный у жителя Юрьев-Польского, был изъят и возвращен владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города Кольчугино. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В марте текущего года в полицию обратился 30-летний местный житель с заявлением о пропаже мобильного телефона. Полицейским потерпевший пояснил, что накануне у него в гостях была знакомая, после ухода которой он и обнаружил пропажу.Сумма причиненного ущерба составила 14 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение подозреваемой.В ходе следствия установлено, что злоумышленница похитила телефон, когда потерпевший уснул.Гаджет был изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.