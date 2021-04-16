В ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы состоялся круглый стол...

15 апреля 2021 года в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы состоялся круглый стол на тему: «Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами как ресурс консолидации усилий в оказании помощи пострадавшим от семейного насилия».В мероприятии приняли участие начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский, директор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова, председатель Государственного казенного учреждения города Москвы «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» Татьяна Косаревич, Герой России, полковник полиции Александр Головашкин.В ходе проведения мероприятия отмечено, что одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов является профилактика семейного насилия.Столичный главк на мероприятии представил начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г.Москве полковник полиции Сергей Василевский.В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы:− Межведомственное взаимодействие как ресурс работы с пострадавшим от семейного насилия;− Опыт взаимодействия с участковыми уполномоченными при решении кризисных ситуаций получателей социальных услуг отделения стационарного обслуживания Кризисного центра;− Опыт взаимодействия с правоохранительными органами по проблеме половой неприкосновенности несовершеннолетних.«Есть множество моментов заинтересованного взаимодействия всех участников процесса, которые здесь собрались. Понимание наших возможностей, друг друга, понимание компетенции коллег позволит сегодня решать огромное количество конкретных вопросов, оказывать помощь и содействие гражданам, оказавшимся в такой ситуации. Думаю, что консолидация усилий и своевременность реагирований на угрозы, в которых находятся конкретные люди, позволят нам с вами решать эти задачи более эффективно»,- в заключение отметил полковник полиции Сергей Василевский.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве