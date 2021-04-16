Специалисты ООО СК Сбербанк страхование жизни и НПФ Сбербанка провели исследование, чтобы выяснить, какой размер сбережений нужен россиянам для уверенности в завтрашнем дне. Опрос ..

Специалисты ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка провели исследование, чтобы выяснить, какой размер сбережений нужен россиянам для уверенности в завтрашнем дне. Опрос проводился в крупных городах России.Больше всех хотят накопить жители Москвы, которые назвали сумму 1,8 миллиона рублей. За столицей следуют Владивосток (1,7 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (1,6 миллиона рублей). В среднем по России обычной семье необходимо около 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, сообщает .