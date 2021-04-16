Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.
Служебная овчарка Макс помогла задержать преступника, который ограбил продуктовый магазин в Меленковском районе.
Сообщение о незаконном проникновении и краже поступило в полицию 13 апреля. На место в составе оперативной группы выехал кинолог, прапорщик Антон Дергачев со служебной собакой.
Овчаркаа взяла след и привела сотрудников МВД к дому 47-летнего мужчины. В результате осмотра жилища полицейские нашли похищенное имущество. Злоумышленник сознался в солеянном.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.
Добавим, что с 2018 года кинологический тандем помог раскрыть 11 преступлений различной степени тяжести.