Пёс взял след у торговой точки, откуда пропали продукты, и привел к дому местного жителя.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин, находящийся в одной из деревень района. В составе следственно-оперативной группы на место прибыл младший инспектор-кинолог кинологического направления МО МВД России "Муромский" прапорщик полиции Антон Дергачев и его напарник – служебная собака по кличке Макс.Пёс взял след у торговой точки, откуда пропали продукты, и спустя время привел к дому 47-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное полицейские обнаружили в этом же доме.Возбуждено уголовное дело.Полицейский Антон Дергачев и Макс работают вместе с 2018 года. При их участии было раскрыто 11 преступлений различной степени тяжести. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.