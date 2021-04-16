Природоохранная прокуратура подтвердила, что сточные воды, которые сбрасывают рядом с Нерлинским водозабором, опасны для здоровья. Прокуроры провели собственную проверку по факту сброса

Природоохранная прокуратура подтвердила, что сточные воды, которые сбрасывают рядом с Нерлинским водозабором, опасны для здоровья. Прокуроры провели собственную проверку по факту сброса нечистот из поселка Сокол в реку Нерль. Напомним, ранее источник загрязнения выявил Росприроднадзор. Установлено, что в 2018 году администрацией Суздальского района в хозяйственное ведение предприятия переданы очистные сооружения поселка Сокол. В настоящее время