Полицейские приняли участие в проекте «Классы доброты», направленном на пропаганду здорового образа жизни.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области приняли участие в проекте «Классы доброты», инициированном командой «Молодежка ОНФ» и направленном на пропаганду здорового образа жизни. О пагубном влиянии на организм наркотических средств и психотропных веществ сотрудники УНК рассказали студентам-добровольцам Владимирского института туризма и гостеприимства.Обращаясь к участникам встречи, правоохранители подчеркнули, что даже разовое употребления запрещенных веществ не только негативно отражается на состоянии здоровья и приводит к психофизическим изменениям, но и может сказаться на благополучии будущего. Так, например, наличие сведений о потреблении гражданином наркотиков может стать препятствием при поступлении на работу или получении водительского удостоверения.Отдельно в ходе беседы обсуждались вопросы административной и уголовной ответственности, предусмотренной за причастность к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Полицейские отметили, что сегодня стражи порядка обладают достаточными возможностями для выявления противоправных фактов и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.В завершение встречи сотрудники УНК озвучили номера телефонов, по которым можно сообщить о ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков.Координаторы «Молодежки ОНФ» и студенты-добровольцы выразили благодарность полицейским за содержательную беседу.