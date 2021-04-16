За 25 лет он побывал более чем в 10 странах. Путешествия он совершает на велосипеде, лыжах, под парусом. О спортивном туризме, быте и культуре народов мира рассказывает Виталий
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2021-sportivnyj-turizm-vitalij-kepin.html" target="_blank">Спортивный туризм. Виталий Кепин</a> - За 25 лет он побывал более чем в 10 странах. Путешествия он совершает на велосипеде, лыжах, под парусом. О спортивном туризме, быте и культуре народов мира рассказывает Виталий
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2021-sportivnyj-turizm-vitalij-kepin.html]Спортивный туризм. Виталий Кепин[/url] - За 25 лет он побывал более чем в 10 странах. Путешествия он совершает на велосипеде, лыжах, под парусом. О спортивном туризме, быте и культуре народов мира рассказывает Виталий