За 25 лет он побывал более чем в 10 странах. Путешествия он совершает на велосипеде, лыжах, под парусом. О спортивном туризме, быте и культуре народов мира рассказывает Виталий

За 25 лет он побывал более чем в 10 странах. Путешествия он совершает на велосипеде, лыжах, под парусом. О спортивном туризме, быте и культуре народов мира рассказывает Виталий Кепин