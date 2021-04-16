Изъятыми являются пистолет марки «ТТ», относящийся к боевому, нарезному, короткоствольному огнестрельному оружию, 51 самодельно снаряженный патрон и 6 стандартных патронов к пистолету «ТТ»...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В ходе проведенного обследования места жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и боеприпасы.Согласно результатам исследования изъятыми являются пистолет марки «ТТ», относящийся к боевому, нарезному, короткоствольному огнестрельному оружию, 51 самодельно снаряженный патрон и 6 стандартных патронов к пистолету «ТТ». Пистолет и патроны пригодны для производства выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22