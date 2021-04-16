Самый грязный воздух в районах, расположенных вблизи Подмосковья – Александровском и Киржачском.

Всего за 2020 год во Владимирской области в воздух выбросили более 35 тысяч тонн вредных веществ. Об этом сообщил Росприроднадзор.Основная масса - метан, сажа и аммиак. Меньше всего во владимирскую атмосферу попало гексана и серной кислоты.Из-за сбора, обработки и утилизации отходов в воздух попано 13 тысяч 534 тонны вредных веществ. Производство неметалической минеральной продукции дало атмосфере 12 тысяч 146 тонн газов. Добыча полезных ископаемых привела к попаданию в воздух 5 740 тонн опасных веществ.Обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха и обработка древесины вместе обошлись экологии региона в 8 тысяч 600 тонн загрязнений.По подсчётам специалистов, самый чистый воздух в Муромском и Селивановском районах, где за год в атмосферу попало 405 и 448 тонн.Самый грязный воздух в районах, расположенных вблизи Подмосковья – Александровском и Киржачском. Росприроднадзор насчитал в них 10 тысяч 396 и 7 тысяч 639 тонн соответственно.