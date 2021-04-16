По факту драки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Гусь-Хрустальном 17-летний подросток до полусмерти избил парня. Об этом сообщает Следком Владимирской области.По версии следствия, 7 апреля возле ТЦ между парнями произошёл конфликт. Студент местного колледжа повалил на землю 16-летнего оппонента и избил его. Удары пришлись в область головы и туловища.По факту драки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый свою вину не признал. Однако на камерах видеонаблюдения и исходя из показаний свидетелей ссоры, правоохранители уверены в его причастности к произошедшему.Добавим, что оба молодых человека характеризуются положительно. Ранее проблем с законом у них не было.