На пожар привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В Камешковском районе в производственном здании сгорела крыша и чердак.В 16:25 15 апреля в ведомство поступило сообщение о пожаре в производственном здании в деревне Лаптево Камешковского района.На момент прибытия пожарных наблюдался дым из-под кровли. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и потушили пламя на площади 375 квадратных метров. Сгорела кровля и чердачное помещение здания.На пожар привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава. В МЧС устанавливают причину пожара.