Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников.

В Костромской области утверждён список сельскохозорганизаций, которые получат субсидии на поддержку племенного животноводства. В нём 11 хозяйств региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников.В перечень, согласованный с Минсельхозом вошли: ООО Агрофирма «Планета», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ООО «Галловей Кострома», ООО «Ладыгино», ОАО ПЗ «Караваево», ООО «Минское», ООО «Сущево», СПК «Яковлевское», СПК «Гридино», СПК Колхоз «Родина», ООО «Север+».Как уточнили в пресс-службе главы региона, костромские аграрии используют полученные средства на мероприятия, направленные на улучшение разводимых пород, увеличение надоев и качества молока.