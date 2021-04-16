С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20245 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17940 пациентов. В стационарах лежит 318 жителей, из них 206 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1681 заболевший.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 31 новый случай заражения Covid-19. Вылечились от коронавируса - 76 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 17 костромичам. По четыре инфицированных жителя выявлено в Волгореченске. Три – в Галичском районе, два человека заразились в Костромском районе. По одному – в Кадые, Мантурово, Судиславле, Макарьевском и Нерехтском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20245 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17940 пациентов. В стационарах лежит 318 жителей, из них 206 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1681 заболевший.