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<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2021-v-moskve-zarabotal-edinyj-koordinacionnyj-centr-stacionarnogo-socialnogo-obsluzhivaniya.html" target="_blank">В Москве заработал единый координационный центр стационарного социального обслуживания</a> - В столице продолжают повышать качество социальных услуг. Теперь горожане, которые переезжают в дома-интернаты, и их представители смогут получить консультацию.