Пьяная выходная для 33-летнего муромлянина обернулась сразу 5-ю уголовными и административными статьями. Как сообщает пресс-служба УМВД, муромские полицейские получили сообщение о том, что

Пьяная выходная для 33-летнего муромлянина обернулась сразу 5-ю уголовными и административными статьями. Как сообщает пресс-служба УМВД, муромские полицейские получили сообщение о том, что по городу движется ВАЗ 12-й модели с пьяным водителем за рулем. Сотрудники ГИБДД обнаружили нарушителя и потребовали остановиться, но вместо этого пьяный водитель нажал на газ и устроил погоню. Впрочем, гонки с