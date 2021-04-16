В Пензе полиция задержала 71-летнего преподавателя одной из местных школ искусств, передает . Педагога обвиняют в сексуальном насилии над двумя его несовершеннолетними ученицами. Речь идет о ..

В Пензе полиция задержала 71-летнего преподавателя одной из местных школ искусств, передает . Педагога обвиняют в сексуальном насилии над двумя его несовершеннолетними ученицами. Речь идет о девочках семи и девяти лет. Сам мужчина своей вины не признает.