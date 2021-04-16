В Пензе полиция задержала 71-летнего преподавателя одной из местных школ искусств, передает . Педагога обвиняют в сексуальном насилии над двумя его несовершеннолетними ученицами. Речь идет о ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2021-v-penze-71-letnego-uchitelya-arestovali-za-pedofiliyu.html" target="_blank">В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию</a> - В Пензе полиция задержала 71-летнего преподавателя одной из местных школ искусств, передает . Педагога обвиняют в сексуальном насилии над двумя его несовершеннолетними ученицами. Речь идет о ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2021-v-penze-71-letnego-uchitelya-arestovali-za-pedofiliyu.html]В Пензе 71-летнего учителя арестовали за педофилию[/url] - В Пензе полиция задержала 71-летнего преподавателя одной из местных школ искусств, передает . Педагога обвиняют в сексуальном насилии над двумя его несовершеннолетними ученицами. Речь идет о ..