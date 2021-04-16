Последние заседания Совета Федерации были очень насыщенными.

Жалобы от родителей учеников, что учебники несовершенны - на данный момент самый актуальный вопрос, по словам сенатора Ольги Хохловой. Ведь если учебник не отвечает идеальным стандартам, как можно подготовить ребёнка к дальнейшему развитию в науках? Доступность вузов и их аккредитация, профподготовка педагогов - лишь немногий список вопросов, которые стоят перед Советом Федерации, и на которые ответила в интервью "Вестям" Ольга Хохлова.