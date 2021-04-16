Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крымский полуостров ждет незавидная участь, если он останется в составе России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крымский полуостров ждет незавидная участь, если он останется в составе России.Украинский политик накануне дал большое интервью французской газете Le Figaro. Владимир Зеленский заявил, что после 2014 года в Крыму не осталось предприятий и работы. По его словам, в будущем полуостров станет "мертвой" территорией. "Будет хуже Чернобыля", – добавил президент.На слова украинского лидера отреагировала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В комментарии "Радиоточке НСН" она сообщила, что Зеленский уже давно лишился возможности управлять страной. Политик уверена: Украиной руководят извне, президент только "отрабатывает повестку иностранных кураторов"."Любые его комментарии должны восприниматься как элементы шоу в стиле "95-го квартала", – отметила Ковитиди.Сенатор напомнила, что у есть недвижимость в Крыму, и потому его слова о состоянии полуострова не следует принимать всерьез. Она предположила, что в случае переворота на Украине бывший актер сбежит в Россию. "Ситуация развивается негативно", – подчеркнула эксперт.Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум. Власти Украины отказались признать присоединение и назвали полуостров "оккупированной территорией". В Кремле же заявили, что голосование прошло в соответствии с международными законами.