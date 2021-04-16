С 16 апреля в регионе введены серьёзные ограничения.

Из-за роста числа массовых пожаров во Владимирской области с 16 апреля ввели особый противопожарный режим. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.На этот период устанавливается запрет на разведение костров, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, сельскохозяйственные палы сухой травянистой растительности, а также проведение пожароопасных работ. Постановление уже подписано главой региона Владимиром Сипягиным.Местным властям рекомендуется:− усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность владимирцев;− обеспечить готовность пунктов временного размещения жителей на случай их эвакуации;− провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению пожаров;− увеличить количество добровольных пожарных команд;− подготовить всю имеющуюся водовозную и землеройную технику;− провести соответствующую разъяснительную работу с населением гражданами о мерах пожарной безопасности.Помогать чиновникам будет ГУ МЧС по Владимирской области.За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.Информацию о возгораниях можно сообщать по номерам телефоно: 8-800-100-94-00, 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.Напомним. что 14 апреля в Киржачском районе 300 домовладений, расположенных в деревне Головино. А 15 числа в е Першково сгорело 11 строений.