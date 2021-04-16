Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате российским туристам денег за аннулированные путевки. Сообщает .Вернуть средства смогут те, кто заключил договоры о покупке тура до 31 марта 2020 года включительно. Компенсации выплатят из средств фонда персональной ответственности туроператора.Ранее турфирмам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию и Танзанию, так как Россия ограничила авиасообщение с ними из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 1 июня.Изображениес сайта