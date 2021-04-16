К этой работе ежедневно привлекается более 10 специалистов.

Сотрудники «Владимирводоканала» приступили к подготовке 11 городских фонтанов к запуску.«Ежегодно перед расконсервацией гидротехнических сооружений на них проводится комплекс ремонтно-профилактических работ. Проверяется состояние насосного оборудования, запорной арматуры, изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций, выполняется обустройство прилегающей территории», - сообщили в горадминистрации.К этой работе ежедневно привлекается более 10 специалистов.Напомним, что в ведении «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов: в сквере «Липки», в Молодежном сквере, у дома № 1 по улице Луначарского, у дома №95 по улице Горького, на спуске к стадиону «Торпедо», у дома №4 по улице Никитской, на площади у Дома культуры молодёжи, на Вокзальном спуске, у дома №15 по улице, в Центральном городском парке культуры и отдыха, на Театральной площади, а также в Патриарших садах.