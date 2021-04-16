Мэрия вместе с прокуратурой провели ряд контрольных мероприятий, по результатам которых торговля алкоголем и табаком в зоне запрета была прекращена.

Во Владимире управление архитектуры и строительство выявило факт незаконной торговли табаком и алкоголем вблизи детского учреждения.Чиновники замеряли расстояние от спортивного клуба «Колизей», расположенного в доме №139 на улице Лакина, до торговых точкек. Выяснилось, что оно составляет меньше установленных решением владимирского горсовета 25 метров.При этом незаконная розничная торговля осуществлялась в трёх магазинах, два из которых относятся к сетевым.Мэрия вместе с прокуратурой провели ряд контрольных мероприятий, по результатам которых торговля алкоголем и сигаретами в зоне запрета была прекращена.