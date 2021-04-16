Цифровой провайдер презентовал возможности сервиса для бизнеса «Ростелеком Экраны» с функцией видеоаналитики на XXIII межрегиональной выставке «Стройпрогресс-2021»,

Цифровой провайдер презентовал возможности сервиса для бизнеса «Ростелеком Экраны» с функцией видеоаналитики на XXIII межрегиональной выставке «Стройпрогресс-2021», которая проходит с 14-16 апреля во Владимирском Экспоцентре. Видеокамеры, установленные на стенде компании и направленные на входную группу, вели подсчет гостей мероприятия, определяли их возраст и пол. Изображения с камер и данные в виде графиков, диаграмм и сводных таблиц транслировались на интерактивную панель. Только за первый день мероприятие посетили более тысячи гостей, из