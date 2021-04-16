Компания может покинуть рынок пассажирских перевозок.

У транспортной компании «АДМ», которая занимается перевозками во Владимире, арестовали счета. Об этом наши коллеги из «Зебра ТВ».Долги крупнейшего в областном центре перевозчика могут достигать 20 млн рублей. Это означает, что организация не сможет платить зарплаты своим сотрудникам. Следовательно, она вынуждена будет прекратить обслуживание 15 маршрутов общественного транспорта - 6С, 7С, 12С, 13С, 15, 20, 21С, 22, 22С, 26, 28, 32, 54, 55С, 56.С начала текущего года к «АДМ» поступило 22 иска на сумму более 14 миллионов рублей.Добавим, что за минувшую зиму компания уже потеряла пять городских маршрутов.